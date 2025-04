Le président du Parlement propose un référendum constitutionnel en parallèle de la présidentielle anticipée

Photo : YONHAP News

Lors d’une conférence de presse tenue hier, le président de l'Assemblée nationale a proposé d'organiser un référendum sur la révision constitutionnelle en même temps que la présidentielle anticipée. Il a fait savoir qu'il avait déjà consulté plusieurs fois les formations politiques à ce sujet.Selon Woo Won-sik, le peuple souhaite changer le système présidentiel « impérial » qui est source de vives confrontations politiques. Il a ainsi demandé de soumettre au référendum ce qui serait convenu avant l’élection présidentielle. Le reste pouvant être soumis à d'autres occasions à l’aide de ce mode de consultation nationale, comme lors des élections régionales prévues l'an prochain.Le patron du perchoir a également appelé les partis politiques à élaborer, dans les plus brefs délais, le projet d'amendement de la loi relative au référendum et de créer un comité spécial dédié. Avec pour objectif de réviser, notamment, l'article sur le droit de vote des ressortissants sud-coréens à l'étranger, dont la non-conformité constitutionnelle avait été confirmée. Il a rappelé que ce type de scrutin devrait lui aussi bénéficier des votes anticipés ou de la baisse de l'âge légal du droit de vote. Des amendements déjà appliqués aux élections aux fonctions publiques.Quant au meilleur système présidentiel à installer, Woo s'est limité à faire remarquer que le mandat de quatre ans renouvelable semble obtenir le plus grand consensus bipartisan. Et d'ajouter que ce n'est pas lui mais le comité spécial qui doit se prononcer en la matière.