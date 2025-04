Aliments transformés et repas au restaurant : hausse des prix de plus de 3 % en mars

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées le mois dernier par l'Institut national des statistiques (Kostat), les prix des produits alimentaires transformés ont augmenté de 3,6 % en mars sur un an, enregistrant ainsi la plus forte hausse depuis décembre 2023. Les prix des repas au restaurant ont également grimpé de 3 %, maintenant une hausse de plus de 3 % pour le deuxième mois consécutif. L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,1 %, avec une progression de 0,42 point des repas au restaurant et de 0,30 point des produits alimentaires transformés.Depuis le début de l'année, de nombreux produits, tels que le café, le pain, les raviolis surgelés et les snacks, ont vu leurs prix augmenter. Les entreprises expliquent que cette situation était inévitable en raison de l'augmentation des coûts des matières premières, des salaires et des taux de change. Elles affirment que, l’année dernière en particulier, elles ont différé les hausses de prix en raison des demandes du gouvernement visant à stabiliser l'inflation.Les experts estiment qu'il sera difficile de stabiliser rapidement les prix des produits alimentaires. En cas de perturbation de l'ordre du libre-échange en raison du conflit tarifaire avec les Etats-Unis, l'inflation mondiale pourrait accélérer, exerçant une pression supplémentaire sur les prix des denrées. De plus, selon le Kostat, les récents incendies dans le Gyeongsang pourraient impacter la tarification de certains produits agricoles.