Présidentielle anticipée : Lee Jae-myung démissionnera de son poste de dirigeant du Minjoo pour se lancer dans les primaires

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung pourrait se retirer de son poste de chef du Minjoo ce mercredi en vue de la présidentielle anticipée, dont la date devrait être annoncée demain par le président intérimaire. La direction sera alors assumée par Park Chan-dae, chef du groupe parlementaire.Par la suite, la formation de centre-gauche convoquera son comité suprême, pour créer un comité électoral ainsi qu'un comité préparatoire, chargé de réviser la charte et le règlement du parti. Des consultations s'organiseront en leur sein pour élaborer plusieurs règles, dont le scrutin des primaires en 100 % numérique, soit sur mobile soit sur Internet, ou encore le prolongement du mandat du patron du groupe parlementaire.D’après une source du Minjoo, Lee, le favori de la formation, mais aussi de la présidentielle selon les sondages, se concentrera sur « le rétablissement de la nation » tout comme sur « une croissance plus inclusive et distributive ».D'autres candidats devraient également se présenter. Parmi eux, l'ex-député Kim Doo-gwan qui devrait en faire l'annonce officielle demain, Kim Kyeong-soo, l'ancien gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, largement soutenu par les proches de l'ancien président Moon Jae-in, ou encore Kim Dong-yeon, le gouverneur actuel de la province de Gyeonggi.Le Minjoo entend sélectionner son candidat à la présidentielle anticipée d'ici la fin du mois d'avril.