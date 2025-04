Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l'économie a déclaré ce matin que le gouvernement continuerait de communiquer étroitement avec l'Assemblée nationale pour obtenir un budget supplémentaire afin de répondre aux enjeux urgents.Lors d'une réunion avec les ministres liés aux relations extérieures, Choi Sang-mok a souligné la nécessité d'analyser l'impact économique global et de préparer des mesures pour soutenir les secteurs les plus urgents. Parmi les priorités de cette révision budgétaire, il a évoqué la création d'un fonds pour les industries stratégiques, une réponse aux risques commerciaux, le renforcement de la compétitivité de l'intelligence artificielle (IA) et le soutien aux petites entreprises.La réunion a rassemblé des responsables tels que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, et le chef du Bureau de coordination politique (OPC).