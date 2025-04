Cour des comptes : début d’une inspection spéciale sur la discipline dans la fonction publique

Photo : YONHAP News

La Cour des comptes a lancé aujourd'hui une inspection spéciale sur la discipline dans la fonction publique en prévision de l'élection présidentielle anticipée. Cette initiative intervient alors que l'incertitude politique et économique, le chaos dans la fonction publique et l'instabilité nationale pourraient persister après la décision de la Cour constitutionnelle de destituer définitivement Yoon Suk Yeol.L’institution se concentrera d'abord sur le respect de l’obligation de neutralité politique et l’état de la gestion de la sécurité à l'approche du scrutin. Elle prévoit aussi de vérifier la discipline au sein de l'armée, y compris le système de préparation aux situations d'urgence.De plus, l'inspection sera menée dans les secteurs vulnérables des administrations locales pour évaluer les comportements passifs et formalistes dans la gestion des affaires, tout en inspectant la sécurité des infrastructures. L’accent sera mis également sur les problèmes potentiels découlant d'une discipline laxiste, qui affecterait directement les citoyens.La Cour des comptes procédera à une enquête approfondie sur toute malversation ou infraction commise par des fonctionnaires au cours du contrôle et les tiendra responsables de manière stricte. Toutefois, ceux qui ont agi dans l'intérêt public seront exonérés de responsabilité, sauf en cas de négligence grave ou d'intention malveillante.