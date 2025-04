Lee Jae-myung souhaite arrêter la rébellion avant de réviser la Constitution

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo a déclaré aujourd’hui qu'une révision constitutionnelle était nécessaire, mais que la priorité devait être donnée à la fin de la rébellion. Lors d'une réunion du comité suprême de son parti à l'Assemblée nationale, Lee Jae-myung a exprimé l'espoir que le Parti du pouvoir du peuple (PPP) ne chercherait pas à contourner la situation par une révision constitutionnelle.Le leader de la formation de centre-gauche a rappelé qu’à travers un « coup d’État militaire », le président, au sommet du pouvoir, avait menacé le peuple avec une arme, détruit l'ordre constitutionnel du pays et mis en péril la démocratie. Il a souligné que même si le développement de cette dernière est important, il est beaucoup plus urgent et crucial, pour l'instant, de prévenir sa destruction.Concernant la loi sur les référendums, Lee a expliqué que le vote anticipé n'était pas autorisé. Ainsi, si la révision de la Constitution devait avoir lieu en même temps que la présidentielle, seuls les électeurs votant le jour même pourraient y participer. Il a précisé qu’il faudrait changer la loi d’ici la fin de la semaine, sans quoi une révision simultanée serait presque impossible. Il a toutefois assuré qu’il ferait de son mieux pour faire avancer cette réforme.Le chef de fil du Minjoo a néanmoins souligné que des propositions comme la réélection du président pour un mandat de quatre ans, le transfert de la Cour des comptes au Parlement ou la nomination du Premier ministre étaient très controversées. Il a affirmé que ces sujets devraient être abordés par les candidats pendant la campagne électorale et qu’une révision constitutionnelle pourrait ensuite être rapidement mise en place après l’élection.