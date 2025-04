Photo : YONHAP News

En raison de la guerre commerciale amorcée par les Etats-Unis, les indices de la Bourse de Séoul se sont écroulés ce lundi. A l’ouverture, le KOSPI, celui de référence, a diminué de plus de 100 points et a continué de chuter dans la matinée, approchant la barre des 2 300 points. Un sidecar sur les ventes a alors été déclenché.Cette mesure est activée pour interrompre les cours pendant cinq minutes lorsque l’indice subit une baisse de 5 % ou plus par rapport à son prix de référence pendant une minute. Elle ne peut être activée qu’une fois par jour. Le dernier sidecar remontait à août 2024.Le KOSPI, termine finalement la journée en baisse de 5,57 % pour atterrir à 2 328,20 points. Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, chute de 5,25 % et affiche 651,30 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 467,80 wons (+33,70 wons).