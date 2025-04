Photo : YONHAP News

Alors que les cerisiers en fleurs connaissent leur apogée cette semaine, il faut profiter du beau temps pour les admirer. Ce mardi en est une parfaite occasion puisque le ciel sera dégagé sur l’ensemble de la Corée du Sud. Ce qui ne devrait pas durer dans les prochains jours.Du côté des températures, l’amplitude journalière se réduit. Ce matin, il fera 11°C à Séoul, 13°C à Daejeon et Gwangju, 14°C à Jeonju et Busan ainsi que 15°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 19°C dans la capitale, 20°C à Jeonju, Daejeon et Busan, 22°C à Gwangju ainsi que 23°C à Daegu.