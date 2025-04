Droits de douane : Cheong In-kyo s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur se rend ce mardi à Washington pour rencontrer des responsables du gouvernement américain. Pendant son déplacement de deux jours, Cheong In-kyo s’entretiendra notamment avec Jamieson Greer, le représentant au commerce de la Maison Blanche.Cette visite vise, d’une part, à mieux cerner la position de l’administration Trump et ses orientations futures concernant sa politique tarifaire, y compris les droits de douane réciproques annoncés le 2 avril. D’autre part, de négocier une solution permettant de réduire le taux de 25 % imposé aux produits « made in Korea ».Selon le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, ce sera l’occasion pour Séoul d’exprimer ses inquiétudes quant à l’impact de ces mesures sur l’environnement du commerce mondial, ainsi que sur les échanges et les investissements entre les deux pays.Cheong a souligné que les droits de douane réciproques et les tarifs appliqués par produit pourraient entraîner de sérieuses difficultés pour les entreprises sud-coréennes, aussi bien dans leurs ventes vers les Etats-Unis que dans leurs activités sur le sol américain. Il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour en minimiser les conséquences sur l’économie et les industries sud-coréennes.