En février, la Corée du Sud conserve, pour le 22e mois consécutif, un excédent de ses comptes courants, avec 7,18 milliards de dollars. Il s’agit de la troisième plus longue durée depuis le début des années 2000. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Dans le détail, le solde des échanges de biens a affiché un surplus de 8,18 milliards de dollars. Soit une forte augmentation par rapport au mois précédent. En janvier, il ne s’était chiffré qu’à 2,5 milliards de dollars, en raison des congés du Nouvel an lunaire.Les exportations et les importations ont toutes deux grimpé respectivement de 3,6 et 1,3 % sur un an. A l'inverse des marchandises, les échanges de services ont enregistré un déficit de 3,2 milliards de dollars.S’agissant de la balance des revenus primaires, elle a dégagé un excédent de 2,6 milliards de dollars.