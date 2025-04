Sel : le gouvernement promet une résolution rapide après l’interdiction d'importation américaine

Photo : YONHAP News

Après la suspension par le Service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (USCBP) des importations de sel de mer provenant de la ferme saline Taepyeong en Corée du Sud, Séoul a annoncé qu’il y réagirait rapidement. Dans un communiqué publié lundi, le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a fait savoir qu’il prendrait les mesures nécessaires dans les plus brefs délais afin de faire lever cette restriction, et ce en concertation avec le ministère de l’Industrie, celui des Affaires étrangères ainsi que celui du Travail.Selon le ministère des Affaires maritimes, cette interdiction intervient deux ans et cinq mois après qu’une organisation civile sud-coréenne a déposé une demande auprès de l’USCBP, à la suite de la révélation de soupçons de travail forcé dans certaines sauneries du pays du Matin clair en 2021.Le ministère a tenu à préciser que, depuis l’éclatement de cette affaire, il mène chaque année une enquête sur place et qu’il a également apporté son soutien à la fourniture de systèmes d’automatisation de la production de sel. Avant de souligner que les produits exportés aux USA par la saunerie Taepyeong ne provenaient pas du travail forcé. De son côté, le ministère des Affaires étrangères a également annoncé avoir pris note de la décision de l’USCBP et qu’il mènerait des concertations actives avec les autorités américaines afin de résoudre le problème. Tout en mettant en œuvre les mesures nécessaires en collaboration avec les institutions nationales concernées.Pour rappel, l’USCBP a émis, le 3 avril, une ordonnance de retenue de mainlevée à l’encontre du sel produit par cette plus grande saunerie sud-coréenne, située à Sinan dans le Jeolla du Sud, indiquant disposer d’informations fiables selon lesquelles cette dernière aurait eu recours au travail forcé.