Budget : le gouvernement prêt à dévoiler une enveloppe supplémentaire de 10 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de dévoiler un projet d’additif budgétaire de 10 000 milliards de wons au début de la semaine prochaine. C’est le vice-Premier ministre à l’Economie qui a annoncé cette décision lors d’une nouvelle réunion des ministres concernés, tenue aujourd’hui.Choi Sang-mok l’a justifiée, en évoquant notamment les droits de douane réciproques américains, dépassant de loin les attentes. Selon lui, les industries et les entreprises sud-coréennes risquent d’en pâtir. Les marchés financiers mondiaux comme nationaux restent, eux aussi, inquiets. Il prévoit également d’allouer 3 à 4 000 milliards de wons pour faire face au nouvel environnement commercial et pour renforcer la compétitivité du pays dans l’intelligence artificielle (IA). Les PME touchées par la surtaxe américaine, les petits commerçants ou encore la classe défavorisée seront eux aussi concernés.A propos de l’IA, celui qui est également le ministre de l’Economie et des Finances a réaffirmé que le gouvernement œuvrerait pour acquérir plus de 10 000 processeurs graphiques haute performance (GPU) d’ici la fin de l’année, et pour recruter des grands talents de la filière.Enfin, Choi a promis d’accorder suffisamment de crédits pour aider les sinistrés des incendies de forêt, qui ont récemment ravagé le sud-est du pays, à se rétablir au plus vite.