Samsung Electronics : bénéfice d’exploitation de 6 600 milliards de wons au premier trimestre 2025

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a enregistré un bénéfice d’exploitation de 6 600 milliards de wons au premier trimestre 2025, selon les résultats provisoires publiés ce mardi. Ce chiffre représente un recul de 0,15 % par rapport à la même période de l'année dernière, mais surpasse néanmoins les attentes du marché, qui tablaient sur moins de 5 000 milliards de wons. Quant au chiffre d'affaires, il s'est élevé à 79 000 milliards de wons, en progression de 9,84 % sur un an. Un résultat qui avoisine celui du troisième trimestre 2024, établi à 79 100 milliards de wons.Ces chiffres trimestriels ont été dopés notamment par les ventes de smartphones de la série Galaxy S25, ainsi que par les expéditions de puces DRAM. Cependant, le géant sud-coréen de l’électronique ne les a pas détaillés par division. Toutefois, pour les analystes, la branche Mobile eXperience (MX) et Réseaux, en charge des smartphones, aurait soutenu les résultats globaux du groupe en dégageant un bénéfice d’exploitation de plus de 4 000 milliards de wons.De son côté, LG Electronics avait déjà annoncé lundi prévoir un bénéfice d’exploitation de 1 250 milliards de wons au premier trimestre, soit une baisse de 5,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’agit d’un chiffre inférieur de 6,2 % aux prévisions du marché. Son chiffre d'affaires a cependant enregistré une croissance de 7,8 %, atteignant 22 744 milliards de wons. Le groupe a attribué cette bonne performance, entre autres, à l'augmentation des transactions interentreprises (B2B) et à la hausse des abonnements à ses offres.