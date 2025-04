Dokdo : Séoul proteste contre la nouvelle revendication japonaise

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a protesté contre la nouvelle revendication de souveraineté du Japon sur Dokdo. Dans l'édition 2025 de son Livre bleu diplomatique, dévoilée ce matin, Tokyo a réitéré sa réclamation territoriale envers ces îlots situés en mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel nippon.Dans un communiqué publié aujourd'hui par son porte-parole, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé sa vive protestation contre la revendication infondée du Japon à l'égard de ces petites îles, qui font partie du territoire coréen du point de vue historique, géographique et en vertu du droit international. Le ministère a ensuite exhorté l’archipel à retirer immédiatement cette affirmation, tout en réaffirmant sa détermination à répondre fermement à toute provocation les concernant.Le numéro deux de l’ambassade du Japon à Séoul, Taisuke Mibae, a été convoqué au siège du ministère. Le directeur général pour l'Asie-Pacifique, Kim Sang-hoon, a exprimé la désapprobation de Séoul à l'égard de cette nouvelle revendication, faisant suite à celle figurant dans son Livre bleu diplomatique de 2024.