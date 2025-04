Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va fournir une aide humanitaire supplémentaire de 2 millions de dollars à la Birmanie, frappée par un puissant séisme le 28 mars. Son ministère des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui l’intention d’envoyer 500 tentes, 4 000 bidons d’eau et plus de 80 000 couvertures aux sinistrés.Cette aide s’ajoute à un premier soutien d’un montant équivalent, versé le 31 mars par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Un groupe d’experts sud-coréens a également été dépêché sur place pour évaluer les besoins et coordonner l’aide avec les organisations internationales.Depuis trois ans, le pays du Matin clair lui a alloué près de 34 millions de dollars d’aide humanitaire. Dont, en 2024, 23 millions via l’Unicef et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour soutenir les réfugiés rohingyas en Birmanie et dans les pays voisins.