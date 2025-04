L’élection présidentielle anticipée se déroulera le 3 juin

Photo : YONHAP News

Le 3 juin 2025, retenez-le bien. Car c’est cette date que le gouvernement a fixée pour la prochaine présidentielle visant à déterminer le successeur de Yoon Suk Yeol, définitivement destitué par la Cour constitutionnelle, à deux ans de l’expiration de son mandat. Cette décision a été entérinée lors du conseil des ministres, réuni ce matin sous la présidence du chef de l’Etat par intérim, Han Duck-soo. Le premier mardi du mois de juin a également été déclaré férié afin de faciliter la participation des électeurs.Ce scrutin anticipé est organisé en vertu de l'article 68 de la Constitution et de l'article 35 de la loi sur les élections aux fonctions publiques. Ces dispositions stipulent qu'en cas de vacance du poste de président, un successeur doit être élu dans les 60 jours à compter de la date à laquelle la raison de la tenue de cette élection a été confirmée. L'exécutif a fait savoir que le dernier jour de ce délai avait été choisi afin de garantir au mieux le droit de vote des citoyens et de disposer du temps nécessaire au bon déroulement de l'élection. La date du scrutin doit, par ailleurs, être annoncée au plus tard 50 jours à l'avance.Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité prévoit de mettre en place une cellule chargée de soutenir le déroulement du processus électoral destiné à choisir le prochain président de la République. Son ministre intérimaire, Ko Ki-dong, a déclaré qu’il mobiliserait toutes les ressources disponibles au sein des ministères concernés et des collectivités locales afin de garantir l’équité et la transparence de l’élection, d’autant plus que celle-ci se déroule dans un contexte d’urgence et suscite un vif intérêt.Par ailleurs, le ministère de l'Education a annoncé que l'examen blanc pour l'édition 2026 du suneung, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat, initialement prévu pour le 3 juin, est reporté au lendemain. Le délai d'inscription a également été prolongé d'un jour, jusqu'au 11 avril.