Le « K-tourism road show » débute aujourd’hui au Japon

Au Japon, le « K-tourism road show » débute aujourd’hui pour une durée de trois jours dans trois grandes villes, à savoir Fukuoka, Hiroshima et Tokyo. Il est organisé à l'approche de la « golden week ». La « semaine dorée », qui commencera le 29 avril est l’une des périodes où les habitants de l’archipel voyagent le plus.Par ailleurs, dix institutions sud-coréennes spécialisées dans les soins médicaux et le bien-être participeront à une présentation sur le tourisme en Corée du Sud ainsi qu’à une séance de consultations d'entreprises, prévue jeudi. Ces événements répondent à la forte demande des Japonais pour le tourisme médical, qui a attiré 440 000 visiteurs l’an dernier.La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme rencontrera son homologue japonais, pour discuter des mesures de coopération politique. Jang Mi-ran échangera également avec le président du groupe de voyages HIS, afin de discuter de l'augmentation de la demande des Japonais pour les visites dans le pays du Matin clair.Selon le ministère sud-coréen, la Corée du Sud a été la destination la plus populaire parmi les habitants de l’archipel en 2024, attirant un quart des voyageurs. L’objectif pour cette année est de dépasser les 3,52 millions de touristes japonais enregistrés en 2012, afin d’établir un nouveau record.