Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le soleil va progressivement laisser sa place aux nuages et aux gouttes de pluie. Les précipitations sont attendues en fin d’après-midi sur l’ensemble du pays.Du côté des températures, la matinée sera plus fraîche que la veille, alors que l’après-midi sera sensiblement identique. Ce matin, il fera 9°C à Séoul, 6°C à Daejeon, 7°C à Gwangju, Jeonju et Daegu ainsi que 11°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 18°C dans la capitale, 21°C à Jeonju et Daejeon, 22°C à Gwangju et Daegu ainsi que 17°C à Busan.