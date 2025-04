Kim Yo-jong rejette la déclaration Séoul-Washington-Tokyo sur la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, la puissante sœur de Kim Jong-un a vivement critiqué, hier, la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais publiée le 3 avril dernier en marge d’une réunion de l’Otan. Ces derniers y réaffirmaient leur volonté de dénucléariser Pyongyang.Dans un communiqué relayé par le Rodong Sinmun, Kim Yo-jong a qualifié cette position de « comportement des plus hostiles » et de « pure illusion irréalisable ». Elle a estimé que s'accrocher à l’idée de la dénucléarisation complète, « tout droit sortie d’un rêve du passé », révélait à quel point leur jugement politique était dépassé et dénué de bon sens.La jeune femme a également affirmé que le statut de la Corée du Nord en tant qu’« Etat doté de l’arme nucléaire » était un choix inévitable, reflétant les menaces extérieures et l’évolution de l’ordre sécuritaire mondial. Selon elle, remettre en cause ce statut revient à nier la souveraineté de son pays ainsi qu’exiger l’abandon de sa Constitution et de son système politique.Enfin, Kim a averti que si Washington et ses alliés s’obstinaient à évoquer la dénucléarisation, ils ne feraient que renforcer la légitimité de la politique nord-coréenne visant à développer une force nucléaire d’autodéfense.