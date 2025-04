Droits de douane américains : le président intérimaire privilégie la négociation plutôt que la riposte

Photo : YONHAP News

Dans une interview accordée à CNN, dévoilée mardi, le président sud-coréen par intérim a déclaré que son pays ne choisirait pas de se battre contre l'imposition des droits de douane américains, mais qu’il « chercherait une solution par la négociation ».Han Duck-soo a indiqué que la Corée du Sud n'opterait pas pour une voie de riposte conjointe avec d'autres pays comme le Japon ou la Chine, face aux nouvelles mesures douanières de Donald Trump. Il a estimé que « ce type de riposte n'améliorerait pas dramatiquement la situation ».Plus tôt, le 30 mars dernier, les ministres sud-coréen, japonais et chinois de l’Economie et du Commerce se sont rencontrés à Séoul, pour la première fois depuis cinq ans. A ce sujet, le chef de l'Etat par intérim a déclaré qu'il ne s'agissait « pas d'une réunion spéciale, mais d'un rassemblement ordinaire », balayant l'hypothèse d'une alliance destinée à répliquer contre les tarifs américains. Avant d'ajouter que « de telles réponses étoufferaient le commerce mondial ».Par ailleurs, Han a qualifié l’instauration de nouveaux droits de douane de « regrettable », soulignant que la situation ne pourrait pas être résolue en un jour ou deux. Enfin, il a ajouté qu'il faudrait évaluer calmement ce que les 25 % imposés par l’occupant de la Maison Blanche signifient pour Séoul et négocier avec Washington.