Le nombre d’étudiants étrangers en Corée du Sud augmente avant et après la COVID-19

Photo : YONHAP News

Selon un récent rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), cité ce matin par le ministère de la Science et des TIC, le nombre d'étudiants étrangers en Corée du Sud a considérablement augmenté avant et après la pandémie de COVID-19. Cette hausse a permis au pays du Matin clair de se classer dixième parmi les membres de l’OCDE.En revanche, le nombre d'étudiants sud-coréens à l'étranger a diminué de 14,7 % par rapport à 2018. Il est passé de 96 603 à 82 384. Cela a entraîné un recul du pays, qui est passé de la 5e à la 8e place. Ce déclin est largement imputable aux politiques de visas plus strictes pour les étudiants étrangers aux Etats-Unis, l’une des principales destinations pour les jeunes sud-coréens.Le rapport indique également que le nombre d'étudiants internationaux a considérablement augmenté, passant de 3 millions en 2014 à plus de 4,6 millions en 2022. Cette année-là, des pays comme l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande en ont accueilli environ les deux tiers. La Corée du Sud, le Japon, les Pays-Bas et la Turquie, eux, en ont absorbé environ 16 %. Pour l’OCDE, cette hausse était due à plusieurs facteurs, tels que la qualité des programmes éducatifs, l’accès à des institutions prestigieuses et de meilleures perspectives professionnelles.