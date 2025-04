Emploi : hausse de 193 000 postes en mars

Photo : YONHAP News

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié ce matin les derniers chiffres selon lesquels, en mars, le nombre d’emplois en Corée du Sud a progressé de 193 000 par rapport à l’an dernier. Il s’établit à 28,589 millions. Et il s’agit du troisième mois consécutif de hausse.Par secteurs, ceux de la santé et des services sociaux ont enregistré une augmentation de 7,3 %, soit 212 000 emplois supplémentaires. Les services financiers et d’assurance ont également progressé de 8,9 %, avec 65 000 postes en plus. En revanche, le secteur de la construction a poursuivi sa tendance à la baisse, avec 185 000 emplois perdus sur un an. A savoir la plus forte diminution depuis 2013, et un onzième mois consécutif de repli. L’industrie manufacturière a également perdu 112 000 postes, soit un recul de 2,5 %, le plus important depuis novembre 2020.Lors d'une réunion avec les ministres concernés, tenue ce matin, le vice-Premier ministre à l'économie, Choi Sang-mok, a mis en garde contre un possible affaiblissement du marché de l’emploi, notamment dans les secteurs exportateurs comme le manufacturier, en raison des droits de douane récemment imposés par Washington.Du côté des jeunes, le taux d’emploi des 15-29 ans s’est établi à 44,5 %, en retrait de 1,4 point sur un an. Le taux de chômage pour cette tranche d’âge a atteint 7,5 %, en hausse d’un point.