WGBI : l’inclusion de la Corée du Sud repoussée à avril 2026

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud qui devait intégrer le World Government Bond Index (WGBI) en novembre, devra attendre avril 2026. Le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances a annoncé mardi ce report, décidé par FTSE Russell, fournisseur d’indices du London Stock Exchange.Les obligations d’Etat sud-coréennes devaient initialement rejoindre le prestigieux indice de référence du marché obligataire souverain mondial cette année, avec une intégration progressive chaque trimestre pendant un an. Malgré ce retard, l’inclusion du pays du Matin clair dans le WGBI devrait s’achever en novembre 2026 comme prévu, avec une augmentation mensuelle du taux d’inclusion.En conséquence de ce report, les bénéfices attendus cette année, tels que l’afflux de capitaux en provenance des pays développés et la réduction des coûts d’acquisition des obligations d’Etat, sont également différés. Le gouvernement avait estimé que cette intégration permettrait d’attirer jusqu’à 56 milliards de dollars de capitaux étrangers sur son marché obligataire.Selon le ministère, la décision de FTSE Russell a été motivée par une demande des investisseurs japonais, souhaitant une amélioration de leur système afin de faciliter la négociation des obligations d’Etat sud-coréennes.Cependant, d’après certains observateurs, les instabilités auxquelles fait face Séoul auraient également joué un rôle. Son économie reste vulnérable face à l’offensive tarifaire américaine et la crise politique persiste après la destitution de Yoon Suk Yeol. Ce qui aurait accru l’incertitude chez les investisseurs étrangers. Une hypothèse que l’exécutif s’efforce de balayer en affirmant que l’octroi d’un temps suffisant pour la mise à niveau des infrastructures de transaction permettra de maximiser les avantages liés à l'entrée dans le WGBI.