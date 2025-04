CSIS : une nouvelle frégate lance-missiles guidés nord-coréenne détectée

Photo : YONHAP News

Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) a annoncé mardi qu’une nouvelle frégate lance-missiles guidés (FFG), construite par la Corée du Nord, avait été repérée sur des images satellites capturées dimanche. Dans un article publié sur son site spécialisé sur le pays communiste, « Beyond Parallel », il précise que le bâtiment se trouve au chantier naval de Nampo, sur la côte ouest de la péninsule coréenne.Selon le think tank américain, les navires de guerre achevés passent généralement par une phase d’armement, durant laquelle l’aménagement intérieur est finalisé, les équipements installés et les fournitures embarquées, avant leur livraison à la Marine. La nouvelle FFG du régime est actuellement positionnée dans une cale sèche flottante de 120 mètres, installée sur un quai d’armement récemment rénové. Elle est dissimulée sous un filet de camouflage.Pour le centre, cette frégate mesurerait environ 140 mètres de long, ce qui en ferait le plus grand navire de guerre jamais construit par Pyongyang. Il ajoute qu’il pourrait s’agir du navire inspecté par Kim Jong-un au début du mois de mars.Par ailleurs, le CSIS note qu’il n’est pas encore certain que ce navire soit l’une des deux frégates porte-hélicoptères (FFH) que le royaume ermite avait déclaré être en train de construire auprès de l’Organisation maritime internationale (OMI) en 2023.