Corée-Japon : le ministre de la Réunification en visite à Tokyo

Le ministre sud-coréen de la Réunification entame ce mercredi une visite de trois jours à Tokyo. Selon son ministère, ce déplacement a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la réunification de la péninsule et de la gestion de la question nord-coréenne.Kim Young-ho rencontrera aujourd’hui Akihisa Nagashima, secrétaire général de l’Association parlementaire Japon-Corée, avant de s'entretenir, demain, avec le ministre des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, et le secrétaire en chef du cabinet japonais, Yoshimasa Hayashi. Il organisera également un forum d'experts des deux pays sur les questions de réunification et de politique nord-coréenne, et donnera une conférence sur ces sujets au Club des correspondants étrangers du Japon.Ce voyage, qui marque le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques Séoul-Tokyo, est vue comme une occasion de renforcer la coopération bilatérale et de sensibiliser davantage l'opinion publique nippone à la réunification.