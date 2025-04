Hyperloop : la Corée du Sud lance le développement de technologies clés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud entame officiellement le développement des technologies essentielles à un Hyperloop, capable de relier la gare de Séoul à celle de Busan dans le sud-est en moins de 20 minutes. Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a annoncé aujourd’hui qu’il investirait 12,7 milliards de wons, soit environ 9,5 millions d'euros, dans ce projet d’ici à 2027.Ce programme, dirigé par l’Institut de recherche ferroviaire de Corée (KRRI), vise à mettre au point quatre technologies liées à la lévitation magnétique et à la propulsion : la construction de voies dédiées à l’Hyperloop, un système d’aimants supraconducteurs, des technologies de contrôle de la conduite ainsi que des techniques de conception et de fabrication des véhicules.Ce mode de transport du futur propulse un train à très grande vitesse à l’aide de la lévitation magnétique à l’intérieur d’un tube maintenu à une pression inférieure à 0,01 atmosphère. Grâce à la force électromagnétique, le véhicule flotte sans contact et peut atteindre les 1 200 km/h. Plus rapide qu’un avion de ligne classique volant à environ 900 km/h, il est aussi considéré comme écologique et peu affecté par les conditions climatiques.