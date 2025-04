Juge constitutionnel : controverse autour de la désignation des candidats par Han

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a critiqué la désignation par le président par intérim des candidats aux deux postes de juge à la Cour constitutionnelle. Lors d'une réunion de son conseil suprême tenue mardi, le parti de centre-gauche a martelé que l'acte de Han Duck-soo constituait non seulement une violation de ses compétences, mais aussi de la Constitution. Il a également dénoncé une « tentative de mainmise du pouvoir rebelle sur la Cour », avant de prévenir d'actions judiciaires.La formation a par ailleurs fait remarquer que l'un des deux candidats, le ministre en exercice de la Législation, Lee Wan-kyu, était une personnalité proche de Yoon Suk Yeol, qui avait assisté à une réunion organisée par l’ex-chef de l’Etat, le lendemain de sa déclaration de loi martiale.Le président de l'Assemblée nationale a lui aussi exprimé sa désapprobation vis-à-vis de la démarche de Han, en lui demandant d’annuler cette désignation. Woo Won-shik a également affirmé que le Parlement refusera, le cas échéant, de tenir des auditions de confirmation pour les deux candidats désignés.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a salué une « décision courageuse prise après mûre réflexion ». D’après lui, il s’agit d’un acte fort visant à prévenir un effondrement des affaires d’Etat et une paralysie de la haute juridiction, dans un contexte où le parti majoritaire dans l’Hémicycle avait menacé de destituer l’ensemble des ministres.La formation conservatrice a également contesté l’argument du Minjoo, selon lequel un président intérimaire n’aurait pas de compétences en matière de désignation des juges constitutionnels. Il a rappelé que le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, lorsqu’il assurait l’intérim, avait déjà nommé deux juges recommandés par les députés. Le PPP a toutefois exprimé ses regrets concernant la nomination de Ma Eun-hyuk comme juge constitutionnel, l'accusant d’être biaisé à gauche et dépourvu de volonté de défendre la démocratie libérale.