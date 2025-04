JO 2036 : Ryu Seung-min officialise la candidature de Jeonju

Photo : YONHAP News

Le président du Comité olympique coréen a officiellement lancé la candidature de Jeonju pour les Jeux olympiques d'été de 2036. C’était lors d'une rencontre, hier, avec le président du Comité international olympique (CIO), au siège de l’organisation à Lausanne, en Suisse.Pour sa première entrevue avec Thomas Bach depuis sa prise de fonction, Ryu Seung-min accompagné de Kim Kwan-young, gouverneur du Jeolla du Nord, a exprimé sa volonté de soutenir la candidature de la ville du sud-ouest en mettant en avant ses atouts, notamment son riche patrimoine historique et culturel ainsi que ses infrastructures durables.La délégation sud-coréenne a également rencontré Kolinda Grabar-Kitarović, présidente de la Commission de Futur Hôte pour les Jeux olympiques, et Christopher Dubi, directeur exécutif du CIO, pour discuter du concept et des orientations de préparation pour l'événement. Ils ont aussi profité de l'occasion pour se renseigner sur les lignes directrices, les procédures et le calendrier recommandés avant de lancer officiellement la candidature.