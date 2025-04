Droits de douane : la Corée du Sud injecte 2 000 milliards de wons dans le secteur automobile

Photo : KBS News

La Corée du Sud investira 2 000 milliards de wons, soit environ 1,22 milliard d'euros, dans le secteur automobile afin de limiter les pertes causées par la nouvelle politique tarifaire américaine. Lors d'une réunion ministérielle, ce matin, le gouvernement a également décidé d'augmenter le financement politique, actuellement fixé à 13 000 milliards de wons, à 15 000 milliards. Avec la possibilité d'un élargissement en fonction de l'évolution de la situation.En 2024, sur les 70 milliards de dollars d'exportations automobiles « made in Korea », près de la moitié était destinée aux Etats-Unis. Selon des instituts de recherche privés, ces expéditions devraient chuter d'environ 6,5 milliards de dollars en raison de l'impact des droits de douane de 25 %.L’exécutif a également annoncé des mesures pour compenser cette baisse en stimulant la demande intérieure. Alors qu’elles devaient être suspendues au premier semestre, les subventions pour les véhicules électriques, qui sont liées aux réductions des fabricants, sont reconduites jusqu’à la fin de l'année. Le système de réduction de la taxe sur la consommation pour l'achat de voitures neuves, qui devait lui aussi s’arrêter, est prolongé.De leur côté, Hyundai et Kia, en collaboration avec le secteur financier, mettront en place un programme de soutien de 1 000 milliards de wons pour aider les entreprises partenaires à travers des prêts, des garanties et des facilités d'émission d'obligations d'entreprise.