Présidentielle anticipée : le chef de la NEC promet une préparation rigoureuse

Photo : YONHAP News

Alors que la date de la prochaine élection présidentielle a été fixée au 3 juin, le président de la Commission électorale nationale (NEC) s’est engagé à préparer rigoureusement le scrutin afin qu’il reflète fidèlement la volonté du peuple.Dans une allocution prononcée aujourd’hui, Roh Tae-ak a rappelé que la Corée du Sud traversait une crise politique depuis la déclaration de la loi martiale par l’ex-président Yoon Suk Yeol, et que la polarisation croissante alimentait les divisions au sein de la société. Selon lui, dans ce contexte, certains électeurs, influencés par le biais de confirmation et enfermés dans un suivisme partisan, continuent de remettre en cause la régularité des élections.Pour dissiper ces inquiétudes, Roh a promis de renforcer la transparence des procédures de dépouillement et de comptage des votes, avec notamment le recomptage manuel et la diffusion en continu des images des urnes contenant les bulletins de vote anticipé.