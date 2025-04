Etrangers en séjour illégal : lancement d’une opération de contrôle jusqu’en juin

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice lancera une opération conjointe de contrôle des étrangers en situation irrégulière, du 14 avril au 29 juin. Les principaux domaines ciblés incluent les crimes menaçant la sécurité publique, comme le trafic de drogues et le vol de voitures, les secteurs d’activité qui empiètent sur les emplois locaux ainsi que les infractions liées aux entrées illégales, à la facilitation de l’emploi illégal et les violations des ordres d’immigration.Le gouvernement prévoit des amendes, des expulsions forcées et des interdictions d’entrée pour répondre aux infractions. En cas de refus de se soumettre aux contrôles, des mandats seront obtenus pour procéder à l’opération. En outre, toute tentative d’obstruction des actions des fonctionnaires par des comportements violents fera l’objet de poursuites pénales.