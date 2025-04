Photo : YONHAP News

Après la pluie, le beau temps. Les nuages de pluie se sont dissipés au cours de la nuit et laissent place au soleil. Quelques gouttes sont encore attendues dans le Gangwon et sur l’île de Jeju dans la matinée, mais le ciel sera dégagé pour toutes les régions à partir de cet après-midi.Du côté des températures, la douceur est toujours bien présente. Ce matin, il fera 9°C à Séoul, 12°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 14°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 19°C dans la capitale, à Jeonju et Busan, 20°C à Daejeon et Gwangju ainsi que 22°C à Daegu.