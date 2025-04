Corée-USA : un nouveau plan opérationnel militaire conjoint a été signé en 2024

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont signé, l’année dernière, un nouveau plan opérationnel conjoint (OPLAN) qu’ils avaient élaboré en réponse au développement avancé des capacités nucléaires de Pyongyang. C’est ce qu’a fait savoir, mercredi, le commandant de l’armée américaine stationnée en Corée du Sud, dans un communiqué présenté aux membres à la Commission de défense nationale de la Chambre des représentants américaine. Il s’agit d’un plan militaire classifié, conçu pour faire face à une éventuelle guerre sur la péninsule, qui sert de base aux exercices conjoints entre les deux pays.Xavier Brunson, également commandant des forces combinées sud-coréano-américaines, a précisé que cet OPLAN permettrait au quartier général des forces combinées de mieux se préparer à un éventuel conflit avant son éclatement. Et ce, dans un contexte marqué par le développement des armes de destruction massive et des capacités de missiles du régime de Kim Jong-un. Avant d’indiquer qu’il avait été testé et validé lors des exercices conjoints « Freedom Shield » et « Ulchi Freedom Shield ».Lors de la réunion du Comité consultatif sur la sécurité entre la Corée et les Etats-Unis (SCM), qui s’est tenue en octobre dernier à Washington, les ministres de la Défense des deux nations avaient décidé d’intégrer des scénarios d’attaque nucléaire nord-coréenne aux futures manœuvres conjointes. Il avait donc été prévu que ces éléments soient inclus dans le nouveau plan opérationnel.