Révision de l'âge de la vieillesse : un groupe consultatif interministériel est lancé

Photo : YONHAP News

Le Comité présidentiel sur la société vieillissante et la politique démographique a annoncé, mercredi, avoir tenu la première réunion du groupe consultatif pour discuter de la révision de l’âge définissant la population âgée. Il a indiqué qu’il s’agissait du premier organe de discussion à l’échelle interministérielle sur ce sujet avec pour objectif de coordonner les diverses opinions des ministères et de parvenir à un consensus social.Selon le comité, la Corée du Sud fait face à une baisse rapide de la population active, due au vieillissement accéléré, ainsi qu’à la hausse de la proportion des séniors. Dans ce contexte, la révision du seuil d’âge définissant la vieillesse s’impose comme une question incontournable pour la durabilité du pays.Les résultats des discussions seront présentés comme des thèmes à aborder dans le cadre des politiques publiques. Ils seront également intégrés dans le 5e plan-cadre sur la société vieillissante et la politique démographique (2026-2030), qui sera annoncé à la fin de l’année.Actuellement, l’âge de 65 ans est utilisé comme référence pour définir la vieillesse, et la plupart des projets pour le bien-être des seniors s’appuient sur ce critère.