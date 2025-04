Musée national de Corée : 8e musée le plus visité au monde

Photo : YONHAP News

Le Musée national de Corée s’est classé 8e musée le plus visité au monde, l'année dernière, avec 3 788 785 visiteurs. C’est ce que montre une enquête menée par le média d'art britannique « The Art Newspaper », qui a publié les affluences des principaux musées et galeries du monde en 2024.Quant au Musée National d'Art Moderne et Contemporain de Corée, il a accueilli 1 655 834 visiteurs, ce qui le place au 42e rang. Le Musée national folklorique a pour sa part été visité par 1 443 298 personnes et le Musée national de Gyeongju par 1 357 552, occupant respectivement la 51e et la 55e place.Le musée en tête du palmarès est celui du Louvre à Paris, avec 8 737 050 entrées. Il est suivi par les Musées du Vatican (6 825 436 visiteurs), le British Museum (6 479 952), le Metropolitan Museum of Art (5 727 258) et la Tate Modern (4 603 025).