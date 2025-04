Droits de douane américains : Séoul promet un plan de soutien à son industrie des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Face à la menace américaine d’imposer des droits de douane sur les semi-conducteurs, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures visant à aider la filière. Lors d’une réunion avec les professionnels du secteur, aujourd'hui, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ahn Duk-geun, a promis de préparer un plan d’urgence en ce sens.Celui-ci prévoit de fournir des consultations aux entreprises exportatrices en difficulté, d’élargir l’utilisation locale de leurs produits, en particulier dans le centre informatique national de l’intelligence artificielle qui verra le jour d’ici 2027, et de diversifier les débouchés pour leurs ventes au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est.Les réglementations concernées seront améliorées, et une enveloppe supplémentaire débloquée pour le projet du nouveau complexe de puces électroniques, en construction à Yongin, au sud de Séoul.L’exécutif entend également œuvrer pour former plus de spécialistes des semi-conducteurs et élaborer un projet de loi ad hoc visant à aider l’industrie des puces. Ses représentants, présents à la réunion, ont exhorté le gouvernement à mener des négociations tarifaires avec les Etats-Unis. Ils l’ont également sollicité pour multiplier ses soutiens afin que les fabricants de puces, de composants et d’équipements poursuivent leurs investissements domestiques de façon stable.