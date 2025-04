Culture traditionnelle coréenne : des événements prévus dans 25 pays

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture souhaite faire rayonner la culture traditionnelle de la Corée du Sud à l’étranger. Pour cela, il a élaboré un grand projet en collaboration avec les institutions concernées et les collectivités locales.Celui-ci prévoit des événements de présentation du soft power traditionnel, allant du hanbok, l’habit traditionnel, à l’alimentation, en passant par l’artisanat. Cette année, ils seront organisés dans 25 pays, sous l’égide des centres culturels sud-coréens qui y sont basés.En Belgique, une exposition de photos du hanbok est prévue à Bruxelles jusqu’au mois de mai. En Allemagne, en août, se tiendront un concert de gayageum, un genre de cithare à douze cordes, et des spectacles de danse traditionnelle. Quant à eux, les Français, les Suédois et les Autrichiens pourront découvrir la musique traditionnelle.Des événements similaires sont au programme tout au long de l’année aux quatre coins du monde.