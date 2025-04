Corée-USA : exercices combinés de sauvetage en mer

Photo : YONHAP News

Les Marines sud-coréenne et américaine ont entamé lundi leurs exercices combinés de sauvetage en mer, au large de la baie de Jinhae dans le sud-est de la péninsule. Cette manœuvre régulière de cinq jours a pour but de se familiariser avec les procédures d’urgence et de vérifier l’interopérabilité des équipements de secours et de plongée.Les soldats et les navires des deux alliés mobilisés se sont entraînés, plus particulièrement, à rechercher et secourir les personnes disparues à une profondeur de près de 15 mètres ainsi que plonger jusqu’à 50 mètres. Le navire sud-coréen de sauvetage « Gwangyang (ATS-Ⅱ) » de 3 500 tonnes, a effectué un exercice d’exploration sous-marine à l'aide d'un sonar de coque (HMS) et d'un véhicule sous-marin sans pilote (ROV).A noter que les représentants des unités de sauvetage des Marines britannique et australienne ont eux aussi participé à cet entraînement, en tant qu’observateurs.