Droits de douane réciproques : Séoul entend faire avancer les négociations

Photo : KBS News

Après l’annonce de Trump de suspendre les droits de douane réciproques pour 90 jours pour les pays n’ayant pas pris de mesures de rétorsion, le président sud-coréen par intérim a déclaré qu’il fallait redoubler d’efforts durant cette période afin de faire progresser les négociations.Lors d’une réunion interministérielle qui s’est tenue ce matin, Han Duck-soo a expliqué que la politique tarifaire des Etats-Unis tenait compte de plusieurs éléments, notamment les droits de douane, le système fiscal, les barrières non-tarifaires et les normes sanitaires. Avant d’ajouter que de nombreux points devaient être améliorés, mais que cela pourrait être également bénéfique pour la population.Le chef de l’Etat intérimaire a souligné que l’allègement des réglementations pourrait avoir un impact positif non seulement pour les entreprises étrangères, mais aussi pour les sociétés sud-coréennes. Il a ainsi invité les ministres concernés à s’impliquer davantage.Pour rappel, la veille de l’entrée en vigueur des surtaxes américaines, le 8 avril, Han s’est entretenu par téléphone avec Trump et a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans trois secteurs : la construction navale, le gaz naturel liquéfié (GNL) et l’équilibre commercial. Le même jour, il a affirmé, dans une interview accordée à CNN, que Séoul ne comptait pas riposter aux mesures douanières du locataire de la Maison Blanche.