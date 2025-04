Présidentielle anticipée : Lee Jae-myung se déclare officiellement candidat

Photo : YONHAP News

Les déclarations de candidature à la présidentielle anticipée du 3 juin continuent. Comme attendu, ce jeudi, Lee Jae-myung a officiellement annoncé la sienne dans un documentaire vidéo de 11 minutes. Hier, il avait quitté son poste de patron du Minjoo, la première formation de l’Assemblée nationale. C’est la troisième fois, après 2017 et 2022, qu’il se présente au scrutin.L’ex-chef de file du mouvement de centre-gauche a affirmé se vouloir « le meilleur outil pour rendre la République de Corée grande ». Avant de promettre de « répondre aux cris de ses concitoyens souverains ayant même su surmonter la crise de trahison » provoquée par Yoon Suk Yeol, et de « mettre un terme à la polarisation économique » dans le pays. Lee, grand favori à l’élection selon les sondages, doit annoncer demain sa vision et les noms des membres de son équipe de campagne.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), son ancien chef, Han Dong-hoon, doit lui aussi se déclarer comme candidat cet après-midi. Il doit alors rappeler avoir été à la pointe de la levée de la loi martiale proclamée le 3 décembre. Il était toutefois considéré longtemps comme un alter ego de celui qui a instauré ce coup de force.Le PPP a également décidé des règles à appliquer pour ses primaires. Celles-ci se dérouleront en deux étapes. A l’issue de la première phase, quatre candidats seront élus uniquement selon les résultats des sondages d’opinion. Lors de la seconde étape, deux d’entre eux seront choisis par un vote d’un corps électoral désigné et des sondages, à 50 % respectivement. Le candidat sera officiellement désigné le 3 mai.Par ailleurs, Yoon devrait quitter la résidence présidentielle de Hannam-dong, demain, et regagner son appartement privé, situé également à Séoul, avec ses 11 chiens de compagnie. La composition de son équipe de 40 à 60 gardes est achevée. Ceux-ci le protégeront au moins sur les dix prochaines années, selon la loi concernée.