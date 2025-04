Report des surtaxes américaines : le KOSPI s’envole de plus de 6 %

Photo : KBS News

La suspension temporaire des droits de douane américains a eu un effet immédiat sur les marchés. Le KOSPI a bondi de plus de 4 % dès l’ouverture ce jeudi matin, et a maintenu une hausse de l’ordre de 5 % à la mi-journée. A la clôture, il enregistrait une progression de 6,60 %.Tombé sous les 2 300 points la veille, l’indice principal de la Bourse de Séoul, est repassé au-dessus des 2 400 en affichant 2 445,06 points. Ce regain est soutenu par le retour à l’achat des investisseurs étrangers et des institutions.Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques suit la même tendance avec une augmentation de 5,97 % à 681,79 points.A noter que face à l’afflux des demandes d’achat, un sidecar a été activé, ce matin, interrompant les transactions pendant cinq minutes : à 9h06 pour le KOSPI et à 10h46 pour le KOSDAQ.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 456,40 wons (-27,70 wons).Le vent favorable a également soufflé sur d’autres pays asiatiques. L’indice Nikkei au Japon s’est envolé de 8 %, alors que celui de Taïwan, le Taiex, a gagné près de 9 %.Cependant, l’ambiance est toute autre sur les marchés chinois. L’indice de Shanghai a progressé légèrement, autour de 1 %, tandis que le Hang Seng de Hongkong a oscillé entre 2 et 3 %. Ce décalage s’expliquerait notamment par les tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin.