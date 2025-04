Cour constitutionnelle : la controverse continue autour de la désignation de deux juges candidats par Han

Photo : YONHAP News

La polémique ne désenfle pas sur la désignation des candidats à la succession des deux juges de la Cour constitutionnelle, qui prennent leur retraite la semaine prochaine. Le président par intérim les a désignés mardi, ce qui a aussitôt suscité une vague d’indignation du camp d’opposition.Selon la Constitution, le président de la République a le droit de nommer les neuf juges de la haute juridiction, dont trois choisis par l’Assemblée nationale et trois autres par le patron de la Cour suprême. Or, les deux juges sortants avaient été nommés en 2019 par Moon Jae-in. Selon l’entourage de Han Duck-soo, ce dernier, exerçant actuellement l’intérim du chef de l’Etat, dispose lui aussi d’une telle prérogative.Ce que conteste le Minjoo qui considère qu'il s'agit d’une violation de la Constitution. D’autant plus que Han avait argumenté que « son statut de président intérimaire ne lui accorde pas le pouvoir de procéder à des nominations importantes » lorsqu’il avait refusé de pourvoir trois des neuf sièges de la Cour, alors vacants, en décembre dernier.La majorité parlementaire est désormais épaulée par l’association nationale des professeurs de droit, qui compte pas moins de 1 600 universitaires, et par plus de 100 constitutionnalistes qui ont saisi la Cour et déposé une demande d’injonction.La qualification de Lee Wan-kyu, l’un des deux candidats, est elle aussi controversée. Ce proche de Yoon Suk Yeol, qui dirige le ministère de la Législation, est visé par des investigations de la Police nationale et du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) pour complicité de destruction de preuves concernant la déclaration de loi martiale du 3 décembre.