Le KAIST envoie la voix et l’iris de G-Dragon dans l’espace

La voix et une image de l’iris de G-Dragon, icône vivante de la K-pop, ont été retransmises hier dans l’espace. L’Institut spatial de l’université des sciences et technologies avancées (KAIST), a annoncé avoir réussi ce projet sans précédent à l’échelle mondiale.Cette initiative consiste à transmettre une œuvre de l’art médiatique au-delà de l’atmosphère terrestre, grâce à la technologie spatiale de pointe développée par le KAIST.Le professeur associé Lee Jin-joon a conçu une œuvre intitulée Iris, inspirée du bourdon de la cloche millénaire Emile, datant du royaume de Silla, et de l’image de l’iris du chanteur. Cette création a été envoyée dans l’espace avec le morceau « HOME SWEET HOME » de G-Dragon.La musique a été diffusée via l’antenne du deuxième satellite sud-coréen de petite taille, lancé à bord de la fusée Nuri en mai 2023. La vidéo, quant à elle, a été projetée sur une antenne spatiale de 13 mètres, à l’aide du video mapping, une technique qui consiste à projeter des images et de la lumière sur une structure réelle afin de créer des effets visuels immersifs.L’universitaire a expliqué que l’iris, souvent considéré comme le miroir de l’âme, reflète les émotions et l’identité, et qu’à travers cette œuvre, il a souhaité représenter l’univers infini vu depuis l’intériorité humaine, en suivant le regard de la star.