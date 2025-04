Photo : YONHAP News

Pour la dernière journée de travail de la semaine, le ciel sera dégagé sur toute la Corée du Sud. De quoi pouvoir continuer d’admirer, probablement une dernière fois, les cerisiers en fleurs. En effet, la météo devrait radicalement changer ce week-end. De la pluie et du vent sont attendues pour samedi et dimanche, ce qui fera tomber les fleurs des arbres.Du côté des températures, ce matin, il fera 8°C à Séoul et Daegu, 7°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju et Daegu ainsi que 13°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 23°C dans la capitale, 24°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 19°C à Busan ainsi que 25°C à Daegu. Des valeurs qui diminueront au cours du week-end avec les précipitations annoncées.