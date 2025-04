La Corée du Sud établit des relations diplomatiques avec la Syrie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a établi des relations diplomatiques avec la Syrie, dernier pays avec lequel elle n’en possédait pas. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, s'est rendu jeudi à Damas, où il a signé la « Déclaration conjointe sur l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et la Syrie » avec son homologue syrien, Assaad al-Chaibani.La Syrie, qui a besoin de se reconstruire après 13 ans de guerre civile, a exprimé ses attentes en matière de coopération économique. En réponse, Séoul prévoit de fournir une aide humanitaire, tels que des médicaments et du riz. Mais également de transmettre son expérience de développement et d’explorer l’entrée des entreprises sud-coréennes dans le pays lorsque les conditions s’amélioreront.Après Cuba l'année dernière, la Corée du Sud a ainsi noué des liens diplomatiques avec les 191 pays membres des Nations unis, à l'exception de la Corée du Nord. En incluant le Vatican, Niue et les Iles Cook, ce nombre atteint 194.