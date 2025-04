Yoon Suk Yeol quitte la résidence présidentielle aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Une semaine après la confirmation de sa destitution par la Cour constitutionnelle, Yoon Suk Yeol doit déménager, aujourd’hui à 17h, dans sa résidence privée, située dans le quartier de Seocho à Séoul. Il quitte ainsi la résidence officielle environ deux ans et cinq mois après s’y être installé en novembre 2022. Des conseillers de haut rang du Bureau présidentiel devraient venir le saluer avant son départ.Compte tenu de la fréquentation assez importante de la zone, le déménagement a été programmé en semaine, dans l’après-midi, afin de minimiser les désagréments pour les citoyens.Yoon bénéficiera d’une protection comparable à celle des anciens chef de l'Etat. Le Service de sécurité présidentielle estime qu'il est bien préparé pour sa protection, étant donné qu’il a déjà fait l’expérience de l'escorter, lorsque l'ex-président se rendait à son bureau depuis sa résidence privée lors des six premiers mois de son mandat. En cas de besoin, 40 à 60 agents de sécurité supplémentaires seront ajoutés. Aujourd’hui, des effectifs supplémentaires seront déployés, et la police renforcera la sécurité dans les environs, tout en contrôlant la circulation lors de ses déplacements.Après son retour dans sa résidence privée, le dirigent destitué devra comparaître lors de son procès pour insurrection.