Présidentielle anticipée : Han Dong-hoon déclare sa candidature

Photo : YONHAP News

L’ancien chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a annoncé, jeudi, sa candidature à la présidentielle anticipée du 3 juin devant la fontaine de l'Assemblée nationale.Han Dong-hoon a présenté le slogan « La classe moyenne en croissance », s’engageant à créer une ère où tout le monde pourrait rejoindre cette classe sociale, qu’il souhaite voir représenter 70 % de la population. Il a également promis un revenu national par habitant de 40 000 dollars. Avant de déclarer qu'il fallait empêcher qu'une personne dangereuse devienne président et qu'un régime monstrueux prenne le pouvoir, en ciblant directement l'ancien chef du Minjoo, Lee Jae-myung.Han a réitéré son engagement pour une réforme constitutionnelle en mettant en avant la nécessité d'une révision pour un système présidentiel décentralisé à mandat de quatre ans renouvelable et un système bicaméral pour le Parlement. L'objectif étant de prévenir les conflits politiques extrêmes.D’autres candidats ont également intensifié leurs campagnes. L’ex-ministre Kim Moon-soo a démarré les activités liées à l'élection présidentielle, tandis que les anciens débutés Ahn Cheol-soo et Yoo Seung-min ont visité les zones touchées par les incendies dans la province de Gyeongsang du Nord. Na Kyung-won, quant à elle, prévoit d’annoncer sa candidature aujourd’hui. En revanche, l'ancien ministre Won Hee-ryong a déclaré qu'il ne se présenterait pas en raison de sa responsabilité dans la destitution de Yoon Seuk Yeol.Par ailleurs, au sein du PPP, les demandes se sont multipliées pour que Han Duck-soo, le Premier ministre qui assure les fonctions de président par intérim, se porte candidat.