Minerai de fer nord-coréen : nouvelles sanctions de Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a adopté hier ses propres sanctions à l’encontre d’un navire, deux entités et deux personnes pour leur violation de la résolution 2371 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui interdit le transport de minerai de fer nord-coréen. Il s’agit du cargo « Sunrise 1 », son armateur Xiangrui Shipping Co., basé à Hong Kong, ses deux exploitants chinois Sun Zhengzhe et Sun Feng, ainsi que l’entreprise russe, LLC Consul DV.Désormais, pour les transactions financières ou de devises avec ces entités et individus, il est nécessaire d’obtenir à l’avance l’autorisation de la FSC, le régulateur financier sud-coréen, ou du gouverneur de la Banque de Corée (BOK). De même pour le navire incriminé en cas d’entrée dans les ports locaux.Séoul leur a imposé ces mesures punitives au terme d’une enquête qui a débuté avec l’interception et l’inspection du « Sunrise 1 » dans les eaux territoriales sud-coréennes, le 20 juin 2024, sur fond de violation de la résolution onusienne.Les investigations ont révélé que le bateau avait mouillé dans le port nord-coréen de Chongjin, du 14 au 17 juin. Avant de le quitter, avec à son bord quelque 5 000 tonnes de minerai de fer, dont l’exportation est interdite par l’Onu. LLC Consul DV en était l’expéditeur.En juillet 2024 également, le gouvernement sud-coréen avait annoncé des sanctions similaires contre la compagnie hongkongaise HK Yilin Shipping Co. et le navire nord-coréen « Duksung » pour le transbordement illégal en mer du charbon nord-coréen.