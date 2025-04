Développement de l’humanoïde : le gouvernement lance une alliance de coopération

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a pour objectif de devenir la première puissance mondiale dans le domaine de l’humanoïde d'ici 2030. Pour ce faire, une alliance de coopération réunissant plus de 40 institutions académiques, industrielles et de recherche a été fondée.Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a organisé, jeudi, à Séoul, la cérémonie de lancement de l’Alliance K-Humanoid. Celle-ci rassemble des groupes de développement en intelligence artificielle (IA) comme l’Université nationale de Séoul et le KAIST, des fabricants de robots tels que Rainbow Robotics et Arobot, ainsi que des entreprises du secteur, dont WIRobotics, LG Electronics et Hyundai Robotics, entre autres.Cette association prévoit de se concentrer sur le développement de l’IA, considérée comme le cerveau des robots humanoïdes, ainsi que sur la mise au point d'un hardware de robots haute performance. De plus, elle vise à créer, d'ici 2028, un modèle fondamental d’IA pour les robots. A ces fins, des chercheurs collaboreront avec les fabricants. Le développement de technologies pour les semi-conducteurs et les batteries constitue également un enjeu majeur.Le ministère soutiendra le développement technologique des entreprises en mobilisant des budgets concernés, notamment liés à la recherche et développement en robotique ainsi qu’aux infrastructures. Il prévoit également de discuter avec d'autres ministères et l'Assemblée nationale pour augmenter le budget consacré aux robots, qui s’élève à 122 millions d’euros cette année.