L’économie sud-coréenne fragilisée par la guerre commerciale USA-Chine

Photo : KBS News

Le conflit commercial auquel se livrent Washington et Pékin pourrait réduire non seulement les exportations sud-coréennes, mais aussi la demande intérieure. C’est par exemple le cas de l’iPhone, dont 90 % de la production est réalisée en Chine avec des panneaux et des caméras fournis par des entreprises sud-coréennes. Or, les droits de douane annoncés par Donald Trump pourraient faire diminuer les ventes du smartphone d’Apple sur le marché américain, et ainsi infliger des pertes conséquentes aux fournisseurs sud-coréens.En 2023, 5 % des produits « made in Korea » exportés vers l’empire du Milieu ont été réexpédiés vers les Etats-Unis. Soit une valeur d’environ 6,3 milliards de dollars. La guerre tarifaire sino-américaine pourrait diminuer d’autant les expéditions de la Corée du Sud.Par ailleurs, la Chine, exposée à de lourds droits de douane, pourrait rediriger ses produits vers les marchés européens, qui sont également les principaux débouchés pour les marchandises du pays du Matin clair. De plus, le géant asiatique a déjà commencé à écouler à bas prix ses produits d’acier sur le marché sud-coréen.